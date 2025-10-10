Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı, 99 Hap Ele Geçirildi

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı; aramalarda 99 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 20:00
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde baskın düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik kent merkezinde ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 99 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

