Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı, 99 Hap Ele Geçirildi

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde baskın düzenledi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik kent merkezinde ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 99 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.