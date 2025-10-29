Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheliden B.D. tutuklandı; suça sürüklenen çocuk E.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 18:39
Emniyet ekipleri iki şüpheliyi yakaladı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, il merkezinde suça sürüklenen çocuk E.P. üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

E.P.'nin ifadesi doğrultusunda yapılan operasyonda, şüpheli B.D.'nin ikametinde de bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe B.D. tutuklandı, E.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

