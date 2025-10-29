Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Emniyet ekipleri iki şüpheliyi yakaladı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, il merkezinde suça sürüklenen çocuk E.P. üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

E.P.'nin ifadesi doğrultusunda yapılan operasyonda, şüpheli B.D.'nin ikametinde de bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe B.D. tutuklandı, E.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.