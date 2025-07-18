DOLAR
40,38 -0,06%
EURO
47,05 0,02%
ALTIN
4.345,34 -0,6%
BITCOIN
4.795.120,76 0,33%

Tokat'ta Yabancı Öğrenciler Türkçe Öğreniyor

Yunus Emre Enstitüsü, Tokat'ta yaz okulları düzenleyerek yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi ve kültürel keşif imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 12:10
Tokat'ta Yabancı Öğrenciler Türkçe Öğreniyor

Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okullarında Yabancı Öğrenciler Türkçe Öğreniyor

Tokat'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen yaz okullarında, farklı ülkelerden gelen öğrenciler Türkçe öğrenme fırsatı buluyor. Bu etkinlik yalnızca dil eğitimi ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin yöreye özgü kültürel ve doğal güzellikleri keşfetmelerine de olanak tanıyor.

Öğrencilerin Dil Eğitimine Yoğun İlgi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) gerçekleştirilen yaz okuluna katılan 18 öğrenci, sabah saatlerinde başlayan dil eğitimine öğle saatlerine kadar devam ediyor. Günün geri kalanında ise Tokat'ı tanıma fırsatı buluyorlar.

Türkçe’nin Kalbi Tokat’ta Atıyor

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı öğrencilere yönelik yaz okulunun önemine değindi. Yılmaz, "Türkçe etrafında gönülleri birleştiren bir etkinlik. 13 ülkeden 18 öğrenciyi Anadolu'nun kadim şehri Tokat’ta ağırlamak, onlarla birebir ilgilenmek çok kıymetli," şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Memnuniyeti

Yılmaz, aynı zamanda Türkçenin dünyada sıkça konuşulan kadim dillerden biri olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz, kendi ülkelerindeki Yunus Emre Enstitülerinde Türkçe eğitimi alıyorlar. Burada ise genel ve yerel kültüre yönelik bir program hazırladık," dedi.

Yabancı öğrenciler, Türkçe öğrenme deneyimlerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, Yunus Emre Enstitüsü ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne teşekkür ettiler.

Tokat'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına farklı ülkelerden katılan...

Tokat'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına farklı ülkelerden katılan öğrenciler, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra yörenin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) düzenlenen yaz okuluna farklı ülkelerden gelen 18 öğrenci, sabah saatlerinde başladıkları dil eğitimine öğle saatlerine kadar devam ediyor.

Tokat'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına farklı ülkelerden katılan...

Tokat'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına farklı ülkelerden katılan öğrenciler, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra yörenin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) düzenlenen yaz okuluna farklı ülkelerden gelen 18 öğrenci, sabah saatlerinde başladıkları dil eğitimine öğle saatlerine kadar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'deki Silahlı Kavga Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi
2
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahele
3
İstanbul'da 75 Yaşındaki Demans Hastası Kadın Dolandırıldı: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Hollanda'nın Doğal Ağaç Tünelleri: Sürücülere Doğa ile Bütünleşme Fırsatı
5
ZAHA: Yeni Silahlarıyla Amfibi Hücumda Güçleniyor
6
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 15 Temmuz'a Anlamlı Yürüyüş
7
Tokat'ta Yabancı Öğrenciler Türkçe Öğreniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta