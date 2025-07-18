Tokat'ta Yabancı Öğrenciler Türkçe Öğreniyor

Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okullarında Yabancı Öğrenciler Türkçe Öğreniyor

Tokat'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen yaz okullarında, farklı ülkelerden gelen öğrenciler Türkçe öğrenme fırsatı buluyor. Bu etkinlik yalnızca dil eğitimi ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin yöreye özgü kültürel ve doğal güzellikleri keşfetmelerine de olanak tanıyor.

Öğrencilerin Dil Eğitimine Yoğun İlgi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) gerçekleştirilen yaz okuluna katılan 18 öğrenci, sabah saatlerinde başlayan dil eğitimine öğle saatlerine kadar devam ediyor. Günün geri kalanında ise Tokat'ı tanıma fırsatı buluyorlar.

Türkçe’nin Kalbi Tokat’ta Atıyor

TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Merve Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı öğrencilere yönelik yaz okulunun önemine değindi. Yılmaz, "Türkçe etrafında gönülleri birleştiren bir etkinlik. 13 ülkeden 18 öğrenciyi Anadolu'nun kadim şehri Tokat’ta ağırlamak, onlarla birebir ilgilenmek çok kıymetli," şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Memnuniyeti

Yılmaz, aynı zamanda Türkçenin dünyada sıkça konuşulan kadim dillerden biri olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz, kendi ülkelerindeki Yunus Emre Enstitülerinde Türkçe eğitimi alıyorlar. Burada ise genel ve yerel kültüre yönelik bir program hazırladık," dedi.

Yabancı öğrenciler, Türkçe öğrenme deneyimlerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, Yunus Emre Enstitüsü ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne teşekkür ettiler.

Tokat'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına farklı ülkelerden katılan öğrenciler, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra yörenin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) düzenlenen yaz okuluna farklı ülkelerden gelen 18 öğrenci, sabah saatlerinde başladıkları dil eğitimine öğle saatlerine kadar devam ediyor.

Tokat'ta, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına farklı ülkelerden katılan öğrenciler, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra yörenin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) düzenlenen yaz okuluna farklı ülkelerden gelen 18 öğrenci, sabah saatlerinde başladıkları dil eğitimine öğle saatlerine kadar devam ediyor.