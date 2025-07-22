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Tokat'ta Yangın: 1,5 Ton Buğday ve 2 Traktör Zarar Gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 1,5 ton buğday, 1 ton gübre ve 2 traktör kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 17:44
Tokat'ta Yangın: 1,5 Ton Buğday ve 2 Traktör Zarar Gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında, 1,5 ton buğday, 1 ton gübre ve 2 traktör kullanılamaz duruma geldi. Yangın, Yeni Mahalle'de Aydın Çevik'e ait evin arkasında bulunan depo olarak kullanılan alanda patlak verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahaleleri sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucunda; 2 traktör, 1,5 ton buğday, 1 ton gübre, 250 litre mazot ve tarım aletleri kullanılamaz hale gelirken, yeni mahallenin muhtarı Metin Çakır, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti. Çakır, olayda ölen veya yaralanan kimse bulunmamasının sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 1,5 ton buğday, 1 ton gübre ve 2 traktör kullanılamaz hale...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 1,5 ton buğday, 1 ton gübre ve 2 traktör kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 1,5 ton buğday, 1 ton gübre ve 2 traktör kullanılamaz hale...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 1,5 ton buğday, 1 ton gübre ve 2 traktör kullanılamaz hale geldi.

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