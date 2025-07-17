Tokat'ta Yangın Felaketi: 7 Büyükbaş Hayvan Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Erbaa İlçesinde Yangın Faciası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan yangın, 7 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Olay, Evyaba Mahallesi'nde Necip Kurtgöz'e ait samanlıkta meydana geldi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Yangın ihbarının yapılmasının ardından sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişik alandaki ahıra da sıçradı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, etkili bir müdahale ile yangını söndürmeyi başardı.

Büyük Zarar ve Kaybı Ortaya Çıktı

Yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvanın yanı sıra, 500 balya saman, 2 ton arpa ve buğday, sulama sistemi ve traktör de zarar gördü.

Muhtarın Açıklamaları

Evyaba Mahallesi Muhtarı Durmuş Er, yangının çıkış sebebini henüz bilmediklerini ifade ederek, "Hayvanlarımız, saman balyalarımız zarar gördü. Buğdayımız, damlama sistemimiz vardı. Yani çok büyük zarardayız. Allah belediyemizden razı olsun, bütün ekibiyle burada," şeklinde konuştu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan öldü. Olay yerine sağlık ,emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan öldü. Olay yerine sağlık ,emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.