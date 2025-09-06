DOLAR
Tokat'ta Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Turhal'da jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilerek bakım ve rehabilitasyona alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:02
Jandarma ekipleri devriye sırasında buldu

Tokat'ta Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Jandarma ekipleri devriye sırasında buldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde devriye görevinde bulunan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Tatlıcak köyünde yaralı bir kızıl şahin tespit etti.

Ekipler, kuşun daha fazla zarar görmemesi için gerekli müdahaleyi yaparak yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yetkililer, yaralı kuşun bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağını bildirdi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

