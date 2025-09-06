Tokat'ta Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Jandarma ekipleri devriye sırasında buldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde devriye görevinde bulunan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Tatlıcak köyünde yaralı bir kızıl şahin tespit etti.

Ekipler, kuşun daha fazla zarar görmemesi için gerekli müdahaleyi yaparak yaralı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yetkililer, yaralı kuşun bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağını bildirdi.

