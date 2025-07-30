Tokat'ta Yaralı Leylek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Tokat'ta Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir caminin sundurmasında mahsur kalan yaralı leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gazi Osman Paşa Camisi'nin tuvalet girişinde bulunan sundurmada yaralı haldeki leyleği gören vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Camiye gelen ekipler, yaralı leyleğin yanına yaklaşmak için merdiven kurdu. Ancak bu sırada hareket eden leylek, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerken, itfaiye görevlisi leyleği havada yakaladı.

Yapılan incelemelerde, leyleğin sağ ayağının bilekten kopuk olduğu tespit edildi. Yaralı leylek, Erbaa Belediyesi veterinerleri tarafından tedavi edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir caminin sundurmasında mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir caminin sundurmasında mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.