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Tokat'ta Yükselen Sularla Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Tokat'ta Kelkit Çayı'na dalan kadın, aniden yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 18:37
Tokat'ta Yükselen Sularla Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Tokat'ta Yükselen Sularla Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, serinlemek amacıyla Kelkit Çayı'na giren 56 yaşındaki Cevriye Çakır, aniden yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. Olay, Karayaka köprüsü ayakları yakınında meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla harekete geçen itfaiye ekipleri, suyu yüzerek geçerek köprü ayaklarına ulaşmayı başardı.

Ekibin, halat yardımıyla yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüye çıkardığı kadın için güvenlik tedbirleri alındı ve köprüdeki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.

Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılan Cevriye Çakır, ambulansta yapılan tedavinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Olay, çevredekilere acil durum anında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve hızlı müdahalenin önemini bir kez daha hatırlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda sular yükselince mahsur kalan...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda sular yükselince mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda sular yükselince mahsur kalan...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda sular yükselince mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

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