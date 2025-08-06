DOLAR
Tokat'taki Orman Yangınında 1 Kişi Gözaltına Alındı

Tokat’ta meydana gelen orman yangınında bir kişi gözaltına alındı. Yangın 50 hektar alanı etkiledi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:56
Tokat'taki Orman Yangını İle İlgili Gözaltı!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Yangının çıkış yeri olan Karanlık Dere mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Yangının hızlı bir şekilde yayılmasının önüne geçmek için jandarma ekipleri ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, sarp kayalıkların olduğu alanda yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik ekipleri tedbir aldı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın süratle kontrol altına alındı.

Belediye Başkanı Yangın Durumunu Açıkladı

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yangının 50 hektar ormanlık alanı etkilediğini belirtirken, "Yangını büyük oranda kontrol altına aldık. Ters bir durum olmazsa yakın zamanda inşallah soğutma çalışmalarına devam edilmesiyle birlikte söndüreceğiz. Soğutma çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış noktasında detaylı incelemelerde bulundu. Yangının, elektrik kesintisi sonrası devreye giren GSM operatörüne ait baz istasyonunun jeneratöründen kaynaklandığı değerlendirildi. Bu bağlamda, elektrik işlerini yapan taşeron tekniker O.R. (78), gözaltına alındı.

