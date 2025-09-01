Tokayev'den BMGK'ye Reform Çağrısı: 'Başka Yol Yok'

ŞİÖ Plus zirvesinde net mesaj

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reforma ihtiyacı olduğunu belirterek bu değişikliğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Tokayev, konuşmasını Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen “Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Plus” formatındaki zirvede yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, geçen yıl Astana’da başlatılan “ŞİÖ Plus” formatının birçok devletin örgüte olan ilgisini artırdığını ve bugünün acil sorunları hakkında üretken bir görüş alışverişinin yapıldığı bir platform haline geldiğini söyledi.

Mevcut zorlu koşullarda ŞİÖ’nün yapıcı ve olumlu bir gündeme odaklanması gerektiğini belirten Tokayev, örgütün çatışma durumlarını çözmeyi amaçlayan stratejik hedeflerle barışın savunulmasında geniş çaplı bir diyalog geliştirmesi ve devletlerin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Tokayev ayrıca, dünyada hiçbir ülkenin çağdaş zorluklarla tek başına baş edemeyeceğini ifade ederek, “Günümüzün karmaşık jeopolitik gerçekleri karşısında, Birleşmiş Milletleri (BM) evrensel ve bağımsız bir örgüt olarak desteklemeliyiz.” dedi.

BM’nin, özellikle Güvenlik Konseyi’nin, acil olarak reforme edilmesi gerektiğini vurgulayan Tokayev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle bir reformun karmaşıklığını çok iyi anlıyoruz ancak başka yolu yok. Mevcut kuşağın liderleri bu görevi yerine getirmeyi reddetmesi durumunda devletlerin BM’ye olan güveni nihai ve geri dönülmez bir şekilde sarsılabilir.”