DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,19 -0,06%
ALTIN
4.596,34 -0,74%
BITCOIN
4.483.807,04 0,06%

Tokayev'den BMGK'ye Reform Çağrısı: 'Başka Yol Yok'

Tokayev, ŞİÖ Plus zirvesinde BMGK'nin reform edilmesi gerektiğini vurguladı; aksi halde BM'ye güvenin geri dönülmez şekilde sarsılabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:36
Tokayev'den BMGK'ye Reform Çağrısı: 'Başka Yol Yok'

Tokayev'den BMGK'ye Reform Çağrısı: 'Başka Yol Yok'

ŞİÖ Plus zirvesinde net mesaj

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reforma ihtiyacı olduğunu belirterek bu değişikliğin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Tokayev, konuşmasını Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen “Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Plus” formatındaki zirvede yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, geçen yıl Astana’da başlatılan “ŞİÖ Plus” formatının birçok devletin örgüte olan ilgisini artırdığını ve bugünün acil sorunları hakkında üretken bir görüş alışverişinin yapıldığı bir platform haline geldiğini söyledi.

Mevcut zorlu koşullarda ŞİÖ’nün yapıcı ve olumlu bir gündeme odaklanması gerektiğini belirten Tokayev, örgütün çatışma durumlarını çözmeyi amaçlayan stratejik hedeflerle barışın savunulmasında geniş çaplı bir diyalog geliştirmesi ve devletlerin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Tokayev ayrıca, dünyada hiçbir ülkenin çağdaş zorluklarla tek başına baş edemeyeceğini ifade ederek, “Günümüzün karmaşık jeopolitik gerçekleri karşısında, Birleşmiş Milletleri (BM) evrensel ve bağımsız bir örgüt olarak desteklemeliyiz.” dedi.

BM’nin, özellikle Güvenlik Konseyi’nin, acil olarak reforme edilmesi gerektiğini vurgulayan Tokayev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle bir reformun karmaşıklığını çok iyi anlıyoruz ancak başka yolu yok. Mevcut kuşağın liderleri bu görevi yerine getirmeyi reddetmesi durumunda devletlerin BM’ye olan güveni nihai ve geri dönülmez bir şekilde sarsılabilir.”

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı
2
Siverek'te Evinde Silahlı Saldırı: Mehmet Buğdaycı Öldü
3
Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı
4
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
5
Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz — İDTHMK Konseri 4 Eylül'de AKM'de
6
Promosyon Rekoru: QNB Finansbank 111 bin 500 TL Ödeyecek
7
Defense News Top 100'de 5 Türk Şirketi: ASELSAN 43, TUSAŞ 47

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark