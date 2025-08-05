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Tokayev: Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler İçin Ulaşım Sorunları Kritik Önemde

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, denize kıyısı olmayan ülkelerin ulaşım bağlantılarındaki sorunlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:36
Tokayev: Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler İçin Ulaşım Sorunları Kritik Önemde

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Sınırlı bölgesel ulaşım bağlantıları, denize kıyısı olmayan ülkeler için hala büyük bir sorun teşkil ediyor." dedi.

Tokayev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda (LLDC) konuştu.

Yirmi yıldan fazla bir süre önce BM'nin LLDC birinci toplantısının Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştiğini hatırlatan Tokayev, halihazırda dünyanın denize kıyısı olmayan 32 gelişmekte olan ülkesinde yarım milyardan fazla insanın yaşadığını belirtti.

Tokayev, bu ülkelerin birçoklarının finans, teknoloji ve küresel pazarlara erişimde engellerle karşılaştığını vurgulayarak, "Sınırlı bölgesel ulaşım bağlantıları, denize kıyısı olmayan ülkeler için hala büyük bir sorun teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Bu sorunların yüksek transit ve ticaret maliyetleri ile jeopolitik etkenlere karşı kırılganlık gibi bir dizi ekonomik zorluğu da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Tokayev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat Kazakistan, LLDC ülkelerinin küresel gündemdeki kararların şekillendirilmesinde eşit ve gelecek vadeden ortaklar olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler olarak seslerimiz daha gür, işbirliğimiz daha derin ve ortak hedeflerimiz daha cesur olmalı."

Tokayev, şu anda Asya ile Avrupa arasındaki kara yolu kargo taşımacılığının yaklaşık yüzde 85'inin Kazakistan üzerinden gerçekleştiğini belirterek, ülkenin Avrasya'daki geçiş merkezi konumunu güçlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Bu bağlamda, kuzey-güney güzergahı ile Orta Koridor boyunca ulaşım koridorlarının ve transit altyapısının geliştirilmesine öncelik vereceklerini dile getiren Tokayev, ülkede demir yolu, kara ve hava yolu ile lojistik merkezlerinden oluşan birleşik bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Tokayev, Orta Asya tecrübesinin coğrafyanın kader olmadığını gösterdiğine işaret ederek, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Mevcut karayla çevrili durumumuzdan kara bağlantısının da aynı derecede önemli olacağı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Bölgemiz sosyoekonomik kalkınmada dayanıklılık göstermiş ve siyasi irade, stratejik yatırım ve uluslararası ortaklıklarla denize kıyısı olmayan bir bölgenin, büyümenin bir engeli değil, güçlü bir itici gücü olabileceğini göstermiştir."

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda (LLDC) konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda (LLDC) konuştu.

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