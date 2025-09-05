DOLAR
Tokayev: Kazakistan'ın yıllık petrol üretimi 100 milyon tona ulaşacak

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'da yıllık petrol üretiminin yakında 100 milyon tona ulaşacağını açıkladı; yatırımlar ve teknolojik modernizasyon vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:22
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin petrol üretiminin yakında yıllık 100 milyon tona ulaşacağını açıkladı. Beyanat, eylül ayının ilk pazarında kutlanan Petrol ve Gaz Sektörü Çalışanları Günü münasebetiyle Akorda'da sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.

Liderlik, tarih ve istihdam

Tokayev, geçen yıl sektörün 125. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak Kazakistan'ın derin gelenekleri ve zengin tarihine dikkat çekti. Sektörde nesilden nesile aktarılan tecrübelerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, bugün petrol ve gaz sektöründe 200 binden fazla kişi çalıştığını belirtti.

Ülkenin kalkınmasında petrol ve gaz kaynaklarının stratejik rolüne işaret eden Tokayev, Kazakistan'ın küresel petrol pazarında lider konumunda olduğunu söyledi ve üretimin dört kat artış kaydettiğini ifade etti.

Uluslararası yatırımlar ve Çin işbirliği

Tokayev, büyük petrol rezervine sahip yeni sahaların geliştirilmesi için yatırım sürecinin başlatıldığını ve çeşitli uluslararası ortaklıkların güçlendirilmekte olduğunu aktardı. Şanghay İşbirliği Örgütü, 25. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Kazak-Çin İş Konseyi çerçevesinde toplam değeri 15 milyar dolar olan 70'ten fazla yatırım anlaşması imzalandığını belirtti. Cumhurbaşkanı, Çin ile petrol ve gaz alanında stratejik projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Teknolojik modernizasyon öncelik

Petrol ve gaz sektöründe acil olarak teknolojik modernizasyon yapılması gerektiğini vurgulayan Tokayev, sektöre temiz ve ileri teknolojilerin kazandırılmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda çevreye duyarlı yaklaşımlar ve verimliliği artıracak yatırımların ön plana alınacağı mesajı verildi.

Tokayev'in açıklamaları, Kazakistan'ın enerji stratejisini, uluslararası yatırımları ve teknolojik dönüşümü önceliklendirdiğini gösteriyor; hedef ise yakında yıllık petrol üretimini 100 milyon tona çıkarmak.

