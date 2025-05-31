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Tokayev: Kazaklar, Sovyet Dönemi Baskılarından En Çok Etkilenen Halktır

Kazak Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakların, Sovyetler dönemindeki baskı ve kıtlıktan en çok etkilenen halk olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 18:40
Tokayev: Kazaklar, Sovyet Dönemi Baskılarından En Çok Etkilenen Halktır

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Tarihsel Acıları Anlattı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, eski Sovyet halkları arasında en çok zorluk, baskı ve kıtlıkla karşılaşanların Kazaklar olduğunu söyledi. Tokayev, bu açıklamayı 31 Mayıs Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla başkent Astana yakınlarındaki Siyasi Baskı ve Totalitarizm Kurbanlarının Anıt Müzesi ALJİR'i ziyareti sırasında yaptı.

Yüzyıllık Travmalar ve Unutulmayan Acılar

Burada anıta çelenk bırakan Tokayev, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve konuşmasında eski Sovyetler Birliği döneminde yaşanan trajedilere dikkat çekti. "Zorunlu kolektifleştirme kampanyası sırasında insanlar hayvanlarını ve mallarını kaybetti, toplu halde açlıktan öldü ve çoğu yabancı topraklara sığınmak zorunda kaldı" dedi.

Stalin Rejimi ve Kazak Aydınlarına Kıyım

Tokayev, Stalin'in baskıları ile Kazak toplumunun sanat ve bilim alanındaki en değerli isimlerinin yok edildiğini belirtti. "Binlerce kişi 'halk düşmanı' ilan edilerek vahşice işkencelere maruz kaldı, yargılanmadan kurşuna dizildi. Kazak milletinin birçok önemli temsilcisi bu dönemde hayatını kaybetti," şeklinde konuştu.

GULAG Kampları ve Anma Çalışmaları

Tokayev, Kazakistan içerisinde Stalin’in totaliter rejimine ait GULAG kamplarının 11 noktasının faaliyet gösterdiğini, ALJİR'in de bu kamplardan biri olduğunu söyledi. Burada haksız yere mahkum edilen yaklaşık 8 bin kadın tutsağın bulunduğunu ifade etti.

Geçmişle Yüzleşme ve Gelecek İçin Adımlar

Kazakistan'da Sovyetler dönemindeki siyasi baskı kurbanlarını aklamak amacıyla 5 yıl önce bir devlet komisyonu kurulduğunu anımsatan Tokayev, bu süreçte 300 binden fazla kişinin aklandığını ve 2,5 milyondan fazla dosyanın gizliliğinin kaldırıldığını belirtti. Ayrıca, komisyon tarafından derlenen 12 ciltlik Alaş Orda (Kazak Milli Hareketi) dava belgelerini de kamuoyuyla paylaştı.

Tokayev, bağımsızlığa giden yolda halkın büyük zorlukların üstesinden geldiğini, bu nedenle "Her şeyden önce bağımsızlık" ilkesinin toplum bilincinde sarsılmaz bir yere sahip olması gerektiğini vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’da 31 Mayıs Siyasi Baskı, Sürgün ve...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’da 31 Mayıs Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla başkent Astana’dan yaklaşık 37 kilometre uzaklıkta yer alan Siyasi Baskı ve Totalitarizm Kurbanlarının Anıt Müzesi ALJİR’i ziyaret ederek anma törenine katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’da 31 Mayıs Siyasi Baskı, Sürgün ve...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’da 31 Mayıs Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla başkent Astana’dan yaklaşık 37 kilometre uzaklıkta yer alan Siyasi Baskı ve Totalitarizm Kurbanlarının Anıt Müzesi ALJİR’i ziyaret ederek anma törenine katıldı.

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