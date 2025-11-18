TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 Kura ve Teslim Takvimi Açıklandı

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde süreç son viraja girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), başvuru ve kura takvimine ilişkin resmi yol haritasını paylaştı.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

Projeye ilişkin başvurular, e-Devlet üzerinden ve banka şubeleri aracılığıyla yapıldı. Başvuru kabulü 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuruların kapanmasının ardından verilerin tasnifi ve kura hazırlıkları başlayacak.

Kura ve Teslim Takvimi

Yetkililerin açıkladığı takvime göre kura süreci başvuruların bitimini izleyen kısa süre içinde başlayacak. Öne çıkan tarihler şunlar:

Başvuruların Sona Ermesi: 19 Aralık 2025

Hak Sahipliği Kura Çekilişi (İl İl): 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026

Projelerin İhale Süreci: Kasım 2025 (itibarıyla)

Konut Belirleme Kurası (Blok/Kat): Şubat 2026 (itibarıyla)

Sözleşmelerin İmzalanması: Şubat 2026 (itibarıyla)

İlk Konutların Teslim Başlangıcı: Mart 2027

Başvuru Şartları ve Ücret İadesi

Yetkililer, başvuru yapanın kendisinin, eşinin veya ebeveynlerinin adına kayıtlı bir konut bulunması halinde başvurunun geçersiz sayılacağını ve kuraya dahil edilmeyeceğini hatırlattı. Ayrıca, kurada ismi çıkmayanların yatırdığı 5.000 TL başvuru ücretleri, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından belirtilen banka hesaplarına iade edilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin takvimi, başvuru sahiplerinin hak sahipliği süreçlerini ve teslim planlarını netleştiriyor. Başvuru yapanların süreç takibini resmi duyurular ve e-Devlet üzerinden sürdürmeleri önem taşıyor.