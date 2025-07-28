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TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

TOKİ, 250 bin konut projesinin tarihini açıkladı. Bakan Kurum, büyük kampanya için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 12:30
TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

TOKİ 250 Bin Konut İçin Tarih Geldi!

Dar ve orta gelirli milyonlarca ailenin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için TOKİ tarafından hayata geçirilen dev projenin detayları netleşti. Türkiye genelinde merakla beklenen 250 bin konut projesi için tarih aralıkları belirlendi.

Kampanya Takvimi Netleşti

Kamuoyunda sıkça sorulan "TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak?" sorusu yanıt buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli bilgileri paylaştı. 2024 yılının sonlarına doğru başlayacak projede, inşaat süreçlerinin bel kemiği olan ihalelerin tamamlanması için geri sayım başladı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, 7 Kasım 2024 tarihinde başlayacak olan ihale süreci, Haziran 2025'e kadar sürecek.

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı

Başvuru Süreci 2025 Sonunda Başlayacak

İhalelerin tamamlanması ardından projeye yönelik detaylar netleşecek ve başvuru butonu aktif hale gelecek. Bu aşamanın 2025 yılı sonlarına işaret ettiği öğrenildi.

Bakan Kurum'dan Müjdeli Açıklama

Bakan Murat Kurum, ülke genelinde ev sahibi olma seferberliği hakkında önemli müjdeler verdi. Özellikle deprem bölgesindeki çalışmalara vurgu yaparak, "Bu yıl sonu tüm Türkiye'de büyük bir sosyal konut kampanyası düzenleyeceğimizi duyuruyoruz. Detayları ise Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak," şeklinde konuştu.

Özel Kontenjanlar ile Destekleyecekler

Kurum, açıklamasında özellikle gençler ve emekliler için pozitif ayrımcılık yapılacağına dikkat çekerek, "Yıl sonunda 81 ili kapsayan bu kampanya ile ev sahibi olma imkanı sunacağız," dedi. Evi olmayan gençlerimiz ve emeklilerimiz için önemli bir fırsat sunulacağı müjdesini verdi.

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