TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

TOKİ'den 32 İlde 281 Taşınmaz İçin Büyük Müzayede

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılar ve mülk sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir adım attı. TOKİ, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu tam 32 ilde, toplam 281 değerli taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu. Müzayede, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Satışa Çıkarılan Taşınmazlar

Satışa çıkarılan arsalar; konut, ticaret, sanayi ve turizm niteliklerini kapsıyor. Taşınmazların toplam muhammen bedeli 12 milyar 931 milyon 844 bin 260 TL olarak açıklanırken, toplam yüzölçümü ise 2 milyon 155 bin metrekareyi aşıyor. Portföy; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Konya başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerini kapsıyor.

Ödeme Seçenekleri ve İndirim

Alıcılara iki farklı vadeli ödeme seçeneği sunuluyor: Taşınmaz bedelinin %25'ini peşin ödeyip kalan tutarı 48 ay vadeye veya %40'ını peşin ödeyip kalan tutarı 36 ay vadeye yayma imkanı bulunuyor. Bununla birlikte en dikkat çekici fırsat, nakit alım yapacak yatırımcılara yönelik: TOKİ, satış bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara net %15 oranında indirim uygulayacak.

Müzayede Detayları

Açık artırma 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 10:30'da başlayacak. Müzayede fiziki olarak iki merkezde gerçekleştirilecek: Ankara'da Bilkent Otel ve İstanbul'da TOKİ'nin Halkalı'daki Hizmet Binası. Katılımcılar salonlara bizzat gelebileceği gibi, TOKİ'nin teknolojik altyapısı üzerinden online olarak da teklif verebilecekler. Online katılım için başvuru ve teklifler www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.