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TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

TOKİ, 30-31 Temmuz 2025'te 47 ilde konut ve iş yeri satışına başlıyor! Yüzde 25 peşinat fırsatıyla ev sahibi olma şansı!

Yayın Tarihi: 16.07.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 12:48
TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Başvurular Başladı! Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Sahibi Olun!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmayı ya da kendi işini kurmayı hayal eden on binlerce vatandaş için yeni bir ihale programı başlattı. TOKİ, açık artırma ile satılacak konut ve iş yerleri ile ev sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırıyor. Özellikle ödemelerin kolaylığı ile dikkat çeken bu kampanya, ülke genelinde büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor.

TOKİ Dükkân ve Konut Satışları Ne Zaman?

Yatırımcıların ve yuva kurma hayali kuranların merakla beklediği açık artırma tarihleri netleşti. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamada, toplam 508 adet konut ve iş yerinin satışı 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Bu büyük satış organizasyonu, hem fiziksel hem de dijital platformlarda katılıma açık olacak.

İhalelere Katılım Nasıl Olacak?

Vatandaşlar, ihalelere Ankara Bilkent Otel ve TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası’nda kurulacak salonlardan bizzat katılabilecek. Şehir dışında olan ya da yoğunluktan dolayı katılım gösteremeyenler için ise emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden online teklif verme imkanı sunulacak.

TOKİ Hangi İllerde Konut Satışı Yapacak?

TOKİ'nin satışa sunacağı konutlar, Adana'dan Trabzon'a, İstanbul'dan İzmir'e kadar tam 34 ili kapsıyor. İşte o iller: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat.

TOKİ Hangi İllerde İşyeri Satışı Yapacak?

Çeşitli bölgelerde yer alan dükkan ve ofisler, uygun ödeme koşullarıyla yeni sahiplerini bekliyor. İş yeri satışının yapılacağı iller ise şunlar: Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat.

TOKİ Ödeme Planı Nasıldır?

TOKİ, vatandaşların bütçesini zorlamadan mülk sahibi olabilmesi için çeşitli vade seçenekleri hazırladı. Konut alımlarında yüzde 25 gibi oldukça düşük bir peşinat ödeyen vatandaşlar, kalan tutarı 72 aya (6 yıl) varan vadelerle ödeyerek ev sahibi olabilecek. İş yeri alımlarında ise yatırımcılara iki farklı cazip seçenek sunuluyor. Dileyen yüzde 15 peşinatla 120 ay (10 yıl) vade imkanından, dileyen ise yüzde 30 peşinatla 60 ay (5 yıl) vade fırsatından yararlanabilecek.

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