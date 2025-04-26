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TOKKDER Başkanı Kağan Yaşa'dan Araç Kiralama Uyarısı: Güvenilir Markaları Tercih Edin

TOKKDER Başkanı Yaşa, araç kiralama mağduriyetlerine karşı tüketicileri uyararak, kurumsal markaların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:22
TOKKDER Başkanı Kağan Yaşa'dan Araç Kiralama Uyarısı: Güvenilir Markaları Tercih Edin

TOKKDER Başkanı Kağan Yaşa'dan Araç Kiralama Uyarısı

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, günlük ve kısa dönem araç kiralamalarında yaşanan tüketici mağduriyetlerine dikkat çekti. Yaşa, "Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi, gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve memnuniyet verici hizmet almasını sağlayacaktır" dedi.

İnternetten Araç Kiralayanlar İçin Uyarı

Yaz sezonuna yaklaşılmasıyla birlikte araç kiralama talebinde ciddi bir artış bekleniyor. Ancak, uzmanlar, bu artışın kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebileceği konusunda uyarıyor. Tatil veya iş seyahatleri esnasında araç kiralamayı tercih edenler, dolandırıcılık yöntemleriyle karşılaşabiliyor. Önceki kazaların yeni kiracılar tarafından yapılmış gibi gösterilmesi, fahiş ücret talepleri, senet zorlamaları ve sahte internet siteleri en sık rastlanan dolandırıcılık yöntemleri arasında yer alıyor.

Kurumsal Markaların Önemi

Yaşa, vatandaşlara kalabalık dönemlerde araç rezervasyonlarını mümkün olduğunca erken yapmalarını öneriyor. Özellikle kurumsal firmaların tercih edilmesinin önemine dikkat çeken Yaşa, "Bazı kurumsal olmayan araç kiralama faaliyetleri, sigorta kapsamı, bakım hizmeti gibi hizmetleri karşılayamadığı için sektörde güvenilirliğe zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Dolandırıcılığa Karşı Dikkatli Olunmalı

Güvenilirliği yüksek, bilinen siteler üzerinden işlem yapmanın önemini vurgulayan Yaşa, sahte internet sitelerine karşı tüketicileri uyararak, "Gerçek bir markanın adı veya logosunu taklit eden siteler, ödeme alarak araç teslim etmeyip dolandırıcılık yapabiliyor" dedi. Sözleşmelerin detaylı bir şekilde okunması gerektiğini de belirten Yaşa, bu sayede tüketicilerin sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olabileceğini aktardı.

Bilgi Edinmenin Önemi

TOKKDER Başkanı, sözleşmede yer alan veya yer almayan konular hakkında tüm soruların firmaya yöneltilebileceğini belirterek, olumsuz durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, artan dolandırıcılık vakalarının sektörü olumsuz etkilediğine de değindi.

Sektöre Yönelik Çalışmalar

Yaşa, İçişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile yapılan görüşmeler sonucunda sektöre özel yönetmelik ve yetki belgesi/ruhsat alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu sayede dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi için önemli adımlar atılabileceğine inandığını ifade etti.

Yaz sezonuna yaklaşılmasıyla araç kiralama talebinde ciddi artış yaşanması beklenirken uzmanlar...

Yaz sezonuna yaklaşılmasıyla araç kiralama talebinde ciddi artış yaşanması beklenirken uzmanlar, bu artışın kötü niyetli kişi ve firmalar tarafından suistimal edilmesi endişesini de beraberinde getirdiği konusunda uyarıyor. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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