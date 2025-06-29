Tokyo Camisi'nin 25. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Tokyo Camisi’nin 25. Yıl Dönümü Etkinliği

Japonya'da, Tokyo Camisi açılışının 25. yıl dönümü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılım oldukça yoğundu, katılımcılar "Geçmişten Günümüze Tokyo Camisi Sergisi"nin açılışını merakla bekledi.

Büyükelçi Ertuğrul'un Mesajı

Etkinlikte konuşma yapan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Tokyo Camisi’nin yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda hoşgörü ve karşılıklı anlayışın sembolü olduğunu vurguladı. Ertuğrul, "Tokyo Camisi, düzenlediği kültürel ve akademik etkinliklerle Türkiye’nin yurt dışındaki camileri içinde örnek teşkil ediyor." şeklinde konuştu.

Sergi ve Belgesel

Etkinlikte, serginin küratörlerinden Abdülkerim Shimoyama, Tokyo Camisi’nin inşasında destek veren Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti. Sergiyi gezen davetliler arasında, "Abdürreşit İbrahim ve Tokyo Camisi" belgeselini izleyenler de oldu.

Dostluk Konseriyle Final

Etkinlik, Tokyo Sosyal İşler Müşaviri Muhammed Raşit Alas'ın solist olduğu Türkiye-Japonya Dostluk Konseri ile sona erdi. Müziğin birleştirici gücü, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Japonya'da Tokyo Camisi’nin açılışının 25. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Japonya'da Tokyo Camisi’nin açılışının 25. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.