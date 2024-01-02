Tokyo Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı alev alev yandı: Uçakta 300'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor!

Tokyo'daki Haneda Havaalanı'nda pistte bir uçak alev aldı. NHK televizyonunun gösterdiği görüntülerde, uçağın camlarından duman ve ateş çıktığı görüldü.

Japon Hava Yolları'nın bir yetkilisi, uçakta 300'den fazla yolcunun olduğunu söyledi. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.