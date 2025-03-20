Tokyo Metro Saldırısının Kurbanları 30. Yılda Anıldı

Japonya, 30 yıl önce başkent Tokyo'daki metro istasyonuna düzenlenen sinir gazı saldırısının kurbanlarını anmak için bir araya geldi. Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Aum Şinrikyo örgütü tarafından 1995 yılında gerçekleştirilen bu trajik saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananların yakınları, metro istasyonundaki anma töreninde buluştu.

Anma Töreninde Duygusal Anlar

Kasumigaseki İstasyonu'nda düzenlenen törende, istasyon personelinin de katılımıyla saldırının gerçekleştiği noktaya çiçekler bırakıldı ve dualar edildi. O dönemde Kasumigaseki İstasyonu Şef Yardımcılığı yapan ve saldırıda yaşamını yitiren Takahashi Kazumasa'nın eşi Takahashi Shizue, saldırının hafızalarda canlı kalmasını istemediğini belirtti. 78 yaşındaki Takahashi, "Uzun bir 30 yıldı. İnsanların bu olayı unutmasını istemiyorum" dedi.

Olayın Arka Planı

Örgüt üyeleri, 20 Mart 1995 sabahı, Japonya’nın en yoğun işe gidiş saatinde, başta bakanlıklar ile hükümet kuruluşlarının yer aldığı Kasumigaseki İstasyonu olmak üzere, üç farklı tren hattına saldırarak vagonlara sinir gazı saldı. Bu korkunç saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti ve 6 binden fazla kişi yaralandı. Yaralananlar, yaşamları boyunca travma sonrası stres bozukluğu ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Yasal Süç Süreci ve İdamlar

Kasumigaseki saldırısı ve diğer suçlar nedeniyle, Aum Şinrikyo'nun lideri Asahara Shoko dahil birçok örgüt üyesi yargı önüne çıkarıldı. Asahara'nın öğretileri doğrultusunda yapılan saldırılar cinayet olarak kabul edildi. Duruşmaların ardından Matsumoto Chizuo olan Asahara, Ocak 2018'de idam cezasına çarptırıldı ve Temmuz 2018'de idam edildi.

Kamu Güvenliği ve Farkındalık

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı (PSIA), kült örgütlerin risklerini önlemek amacıyla, saldırı mağdurlarının ifadelerinin yer aldığı dijital bir arşiv oluşturdu.

Bu anma töreni, Tokyo metro saldırısının unutulmaması ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıyor.