Tolga Bostancı Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürü olarak atandı

1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Bostancı, 24 Kasım 2025 tarihli atama ile Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürlüğü görevine başladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:05
Atama ve görev

1. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Bostancı, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürlüğü görevine atandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yapan Bostancı, özellikle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve birçok başarılı operasyona imza attı.

Özgeçmiş

1974 yılında Ankara'da doğan Tolga Bostancı, 1993 yılında Polis Kolejinden, 1997 yılında ise Polis Akademisinden mezun oldu.

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi olarak görev yapmakta iken, 24 Kasım 2025 tarihli bakanlık makamı oluru ile Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanan Bostancı, yeni görevine başladı.

