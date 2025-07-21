Tom Barrack, Lübnan'dan Hizbullah'ın Silahsızlandırılmasına Dair Yanıt Aldı

Tom Barrack, Hizbullah'ın Silahsızlandırılması İçin Lübnan'dan Yanıt Aldı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı üçüncü görüşmenin ardından Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yanıtı teslim aldı. Barrack, 19 Haziran'da sunduğu teklif ile Beyrut yönetiminden geri dönüş aldı.

Beyrut'un Cevabı Ne Oldu?

Adının açıklanmasını istemeyen bir Lübnanlı siyasi kaynak, AA'ya verdiği bilgiye göre, Beyrut yönetimi Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinden çekilmesini kapsayan öneriye hala onay vermedi. Bunun yerine, çözüm için bazı fikirlerin sunulduğu belirtiliyor.

Görüşmeler Devam Ediyor

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X platformu üzerinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD’li temsilci Thomas Barrack arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı sarayında başlamıştır." ifadelerine yer verildi. Detayların ise henüz paylaşılmadığı vurgulandı. Barrack, bu görüşmenin ardından Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya gelecek.

ABD'nin Hizbullah'a Yönelik Önerileri

19 Haziran'da sunulan öneride, ülke içindeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasının öncelikli hedef olduğu belirtilmişti. Barrack, 27 Haziran’da katıldığı Al Arabiya televizyonunda yaptığı değerlendirmede, “Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı,” diyerek bu silahsızlanmanın bir takvim çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Hizbullah ve Bölgesel Gelişmeler

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 6 Temmuz’daki Aşura töreninde Hizbullah’ın silahlarının teslim edilmesi çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları devam ederken yanıt vermeyeceklerini dile getirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesinde, Barrack'ın, "Lübnan, Hizbullah’ın silahları meselesini ele almak zorunda aksi takdirde varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalabilir" sözlerine de yer verildi. Barrack, İsrail ile İran arasındaki gerginliğe ve Suriye'nin yeniden bölgede aktif rol oynamasına dikkat çekti.

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirdiği, ancak hala ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal altında tuttuğu bildiriliyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (sağda), Lübnan temasları kapsamında Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Lübnan Cumhurbaşkanı General Joseph Avn (solda) ile bir araya geldi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (sağda), Lübnan temasları kapsamında Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Lübnan Cumhurbaşkanı General Joseph Avn (solda) ile bir araya geldi.