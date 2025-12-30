Toprakkale'de Kurtuluşun 104’üncü Yılı Zeytin Festivaliyle Kutlandı

Kutlama Yüksel Ulu Stadyumu'nda Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen zeytin festivali, Yüksel Ulu Stadyumu’nda coşkuyla gerçekleştirildi.

Program, tören yürüyüşüyle başladı. İzleyenlerin beğenisini toplayan mehteran takımı gösterisi kutlamalara tarihi bir atmosfer kattı. Etkinlik kapsamında Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş köpeği tarafından yapılan gösteri de vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Festival alanında kurulan stantlarda yöresel üreticiler zeytin ve zeytinyağı çeşitlerini tanıttı. Zeytinyağı üreticilerinin ürünleri ve yöresel zeytin türleri, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Toprakkale’mizi düşman işgalinden kurtaran kahramanlarımızı, şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyorum" diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Düşman askerleri 1071 yılında vatan yaptığımız Anadolu’yu bir bir işgal etmeye başlamışlar. O günün güçlü devletleri o günün en modern silahlarına sahip devletleri vatan köşesinin her tarafında görülmeye başlanmış Fransızlar da Osmaniye’mize gelmişler. Ama bu millet biçilen kefenleri hep yırtmış, yine yırtacaktı, yine yırttı. Kurtuluş Savaşı’nda vatan bir kez daha düşmanlardan arındı ve bu vatan tapusu artık sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacak şekilde tescillendi. Bundan sonra Allah’ın izniyle bu vatana kimse yan gözle bakamayacak. Gözümüz gibi koruyacak, ecdada layık olacak, ecdadın mirasını koruyacak, bu inanç ve ruhla hep çalışacağız" şeklinde konuştu.

Etkinlik, hem kutlama hem de yerel üreticilerin tanıtım platformu olarak önemli bir buluşma noktası oldu; katılımcılar gün boyu düzenlenen gösteri ve stantları ilgiyle takip etti.

