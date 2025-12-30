DOLAR
Çermik'te İmam Kahraman Ceylan ve Cemaati Kızılay'a Kan Bağışı Yaptı

Diyarbakır Çermik'te İmam Kahraman Ceylan, cemaatiyle Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katılarak toplumsal dayanışmaya destek verdi. Kampanya 31 Aralık 2025'e kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:47
Çermik'te İmam ve Cemaati Kızılay kampanyasına destek verdi

Toplumsal dayanışıya örnek davranış

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Petekkaya Mahallesi Cami imam-hatibi Kahraman Ceylan ve camii cemaati, Kızılay tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına katılarak önemli bir dayanışma örneği sergiledi.

Kahraman Ceylan, kan bağışının bir vatandaşlık görevi olduğunu, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamak gerektiğini vurgulayarak herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Ceylan ve beraberindeki cemaat, Çermik Belediyesi meydanında bulunan kan bağış ekibine bağışta bulundu. Bu anlamlı hareketle kampanyanın önemi bir kez daha gündeme taşındı.

Yetkililer, kampanyanın 31 Aralık 2025 Çarşamba gününe kadar devam edeceğini belirterek vatandaşlardan desteğini esirgememelerini istedi.

