Skolyoz: Annelerin Fark Ettiği Sinsi Tehlike ve Erken Tanının Önemi

Omurganın yana doğru eğilmesiyle ortaya çıkan skolyoz, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde fark edilmeden ilerleyerek hem estetik hem de hayati sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, eğriliğin derecesi ve çocuğun yaşına göre tedavi seçeneklerinin değiştiğini, erken tanının cerrahiye giden süreci kökten etkilediğini vurguluyor.

Uzmanlar ve değerlendirme

Skolyoz tanı ve tedavi süreci birden fazla branşın bir arada değerlendirmesini gerektiriyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Omurga ve Skolyoz Cerrahisi ekibi, hastaların durumuna göre ortopedi ve beyin cerrahisi branşlarının birlikte değerlendirme yaptığını belirtiyor. Ekipte Prof. Dr. Mehmet Nuri Erdem, Prof. Dr. Mehmet Tokmak, Op. Dr. Cem Sever ve Op. Dr. Bedrettin Özsoy yer alıyor.

Dereceye göre tedavi yaklaşımı

"10 dereceye kadar olan eğriliği skolyoz olarak kabul etmiyoruz"

Prof. Dr. Erdem, konuyla ilgili olarak, "Biz 10 dereceye kadar olan eğrilikleri skolyoz olarak değil, asimetri olarak kabul ediyoruz. 10 ila 20 derece arasındaki eğriliklerde çoğu zaman herhangi bir tedaviye gerek duyulmuyor ancak çocuğun yaşı ve büyüme potansiyeline bağlı olarak düzenli takip yapılması gerekiyor. 20 ila 40 derece arasındaki eğriliklerde ise egzersiz programları ve korse tedavileri ön plana çıkıyor. 40 derecenin üzerindeki eğriliklerde, çocuğun yaşı da göz önünde bulundurularak cerrahi tedavileri değerlendirmeye alıyoruz. Günümüzde 40 ila 50 derece arası bir gri zon olarak kabul ediliyor. Ancak 50 derecenin üzerindeki eğriliklerin mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor."

Annelerin erken farkı

"Anneler genellikle ilk fark eden oluyor"

Prof. Dr. Erdem, "Omurga kendi içerisinde eğriliği telafi etmeye çalıştığı için çocuklar tamamen yana eğilmiş gibi görünmez. Bu nedenle hastalığı çoğu zaman anneler fark eder. Omuzlarda seviye farkı, bel çukurlarında asimetri, kıyafetlerin vücuda düzgün oturmaması önemli uyarı işaretleridir" dedi.

Tanı yöntemleri

Skolyozun kesin tanısı için ayakta çekilen röntgen filmi gerektiğini belirten Erdem, tanı öncesi kullanılan hızlı tarama yöntemi hakkında da bilgi verdi: "Skolyozun kesin tanısı ayakta çekilen bir röntgen filmiyle konur. Ancak öncesinde basit, hızlı ve etkili bir tarama yöntemi olan öne eğilme testini kullanıyoruz. Çocuk öne eğildiğinde kaburgalar veya bel bölgesindeki asimetri çok daha net şekilde görülür."

Yaşa göre cerrahi yaklaşım

Prof. Dr. Erdem, yaşa göre tedavi farklılıklarını şöyle özetledi: "10 yaş altındaki skolyozları erken başlangıçlı olarak adlandırıyoruz. Bu yaş grubunda omurga büyümeye devam ettiği için büyüme dostu cerrahilerle omurgayı doğru yönde yönlendirmeyi amaçlıyoruz. 10 yaş sonrası ve büyümesini büyük ölçüde tamamlamış çocuklarda ise omurgayı sabitleyen füzyon ameliyatlarını tercih ediyoruz."

Skolyoz sadece estetik değil

"Özellikle erken yaşta başlayan ve tedavi edilmeyen skolyoz vakalarında akciğer kapasitesinde ciddi kısıtlılıklar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle skolyoz yalnızca estetik bir problem olarak görülmemeli, mutlaka tıbbi bir hastalık olarak ele alınmalıdır."

Uzmanlar, çocukluk çağında yapılacak düzenli kontrollerin ve ebeveyn farkındalığının erken tanı için hayati olduğunu vurguluyor.

Sinsi ilerleyen bu rahatsızlığı ilk fark eden anneler oluyor