Talas, Nevşehir Rehberlerini Ağırladı: Kültür Turizmine Tam Not

Talas, Türkiye’nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nevşehir Rehberler Odası’na bağlı yaklaşık 90 profesyonel rehberi ağırlayan kent, rehberlerden tam not aldı.

Belediyenin vizyoner çalışmalarıyla hayata kazandırılan Osmanlı Kültür Sokağı, Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi ve Tokana Restoranı, rehberlerin beğenisini kazandı. Bu buluşma, Talas’ın bölgesel turizm ağındaki yerini daha da güçlendirdi.

Rehberlerin Değerlendirmeleri

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun programın anlamına vurgu yaparak şunları söyledi: "Yaklaşık 90 rehberimizi Talas’ta misafir ettik. Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Her şeyin bir anlamı vardır; bu anlam bazen bir kültür varlığıyla, bazen doğayla ifade edilir. İşte bu değerleri en doğru ve güçlü şekilde anlatanlar rehberlerimizdir. Bizim de sahip olduğumuz bu değerleri onlara göstermek son derece kıymetli"

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ise, "Başta Talas Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürün, doğanın ve tarihin önemini anlatmak, bunu en doğru şekilde misafirlerle buluşturmak için çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam da Talas Belediyesinin vizyonuna dikkat çekerek, "Nevşehirli rehberlerimizi Talas Osmanlı Sokağı’nda gezdirdik. Sayın Mustafa Yalçın Başkanımıza turizme, kültüre ve kültürel mirasa verdiği değer için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlayış Kayseri turizmine ciddi katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Nevşehir Rehberler Odası Denetim Kurulu Üyesi Ali Murat Yıldız duygularını şu sözlerle aktardı: "Doğum yerim Ürgüp ama kendimi buralı hissediyorum. Talas harika bir yer. Kayseri’nin tarihi eserleri, Erciyes Dağı, mutfağı ve kültürel zenginliği gerçekten çok etkileyici. Kayseri; Niğde, Nevşehir ve Kapadokya üçgeninde çok önemli bir konumda. Rehberler olarak bu rotaları nasıl oluşturacağımızı konuşmak için buradayız. Rehberlik kokartımı Çanakkale’den aldım. Talas’taki Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’ni görünce tüylerim ürperdi. Bu müze Kayseri’ye çok yakışmış. Su Medeniyetleri Galerisi de son derece kıymetli ve büyük ilgi göreceğine inanıyorum."

Talas'ın Bölgesel Yükselişi

Talas Belediyesinin kültür, tarih ve turizmi bir bütün olarak ele alan çalışmaları, profesyonel rehberler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor. Bu buluşma, Talas’ın yalnızca Kayseri’nin değil, bölgenin kültür turizminde yükselen yıldızı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

