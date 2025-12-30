DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Talas, Nevşehir Rehberlerini Ağırladı: Kültür Turizmine Tam Not

Talas, Nevşehir Rehberler Odası'na bağlı yaklaşık 90 rehberi ağırladı; Osmanlı Kültür Sokağı, 100. Yıl Müzesi ve Su Medeniyetleri Galerisi rehberlerden tam not aldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:47
Talas, Nevşehir Rehberlerini Ağırladı: Kültür Turizmine Tam Not

Talas, Nevşehir Rehberlerini Ağırladı: Kültür Turizmine Tam Not

Talas, Türkiye’nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nevşehir Rehberler Odası’na bağlı yaklaşık 90 profesyonel rehberi ağırlayan kent, rehberlerden tam not aldı.

Belediyenin vizyoner çalışmalarıyla hayata kazandırılan Osmanlı Kültür Sokağı, Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi ve Tokana Restoranı, rehberlerin beğenisini kazandı. Bu buluşma, Talas’ın bölgesel turizm ağındaki yerini daha da güçlendirdi.

Rehberlerin Değerlendirmeleri

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun programın anlamına vurgu yaparak şunları söyledi: "Yaklaşık 90 rehberimizi Talas’ta misafir ettik. Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Her şeyin bir anlamı vardır; bu anlam bazen bir kültür varlığıyla, bazen doğayla ifade edilir. İşte bu değerleri en doğru ve güçlü şekilde anlatanlar rehberlerimizdir. Bizim de sahip olduğumuz bu değerleri onlara göstermek son derece kıymetli"

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ise, "Başta Talas Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürün, doğanın ve tarihin önemini anlatmak, bunu en doğru şekilde misafirlerle buluşturmak için çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam da Talas Belediyesinin vizyonuna dikkat çekerek, "Nevşehirli rehberlerimizi Talas Osmanlı Sokağı’nda gezdirdik. Sayın Mustafa Yalçın Başkanımıza turizme, kültüre ve kültürel mirasa verdiği değer için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlayış Kayseri turizmine ciddi katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Nevşehir Rehberler Odası Denetim Kurulu Üyesi Ali Murat Yıldız duygularını şu sözlerle aktardı: "Doğum yerim Ürgüp ama kendimi buralı hissediyorum. Talas harika bir yer. Kayseri’nin tarihi eserleri, Erciyes Dağı, mutfağı ve kültürel zenginliği gerçekten çok etkileyici. Kayseri; Niğde, Nevşehir ve Kapadokya üçgeninde çok önemli bir konumda. Rehberler olarak bu rotaları nasıl oluşturacağımızı konuşmak için buradayız. Rehberlik kokartımı Çanakkale’den aldım. Talas’taki Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’ni görünce tüylerim ürperdi. Bu müze Kayseri’ye çok yakışmış. Su Medeniyetleri Galerisi de son derece kıymetli ve büyük ilgi göreceğine inanıyorum."

Talas'ın Bölgesel Yükselişi

Talas Belediyesinin kültür, tarih ve turizmi bir bütün olarak ele alan çalışmaları, profesyonel rehberler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor. Bu buluşma, Talas’ın yalnızca Kayseri’nin değil, bölgenin kültür turizminde yükselen yıldızı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KÜLTÜR VE TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEYEN...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KÜLTÜR VE TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEYEN TALAS; NEVŞEHİR REHBERLER ODASI’NA BAĞLI YAKLAŞIK 90 PROFESYONEL REHBERİ AĞIRLADI.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KÜLTÜR VE TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEYEN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor: Katılım Belgeleri Verildi
2
Skolyoz: Annelerin Fark Ettiği Sinsi Tehlike ve Erken Tanının Önemi
3
Gastronomide Prestijin Yeni Ölçütü: Sürdürülebilirlik
4
Hakkari’de Kar Engeli İş Makinesiyle Aşıldı: Kalp Hastası S.K. Kurtarıldı
5
Talas, Nevşehir Rehberlerini Ağırladı: Kültür Turizmine Tam Not
6
Çermik'te İmam Kahraman Ceylan ve Cemaati Kızılay'a Kan Bağışı Yaptı
7
Özlem Çerçioğlu: Sanat Her Kesime Ulaşmalı — Aydın'da Güz Dönemi Resim Eğitimleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları