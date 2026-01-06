Topuk Kanı Taraması: Yenidoğanlara Hayati Koruma Kalkanı

ADÜ uzmanı Emine Göksoy, yenidoğan topuk kanı taramasının hayati önem taşıdığını ve ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:21
ADÜ uzmanı uyarıyor: Birkaç damla kan, çocuğun geleceğini belirliyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Göksoy, yenidoğan tarama testlerinin çocuk sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Göksoy, topuk kanı uygulamasının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Topuk kanı tarama testi, hastalıklara karşı koruma kalkanı".

Yeni doğan bebeklerden alınan birkaç damla topuk kanı, sessiz seyreden ancak ciddi sonuçlar doğurabilen hastalıkların erken dönemde ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Uzmanlar, bu basit testin çocukların tüm geleceğini etkileyebilecek hayati bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

ADÜ Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Göksoy yenidoğan döneminde alınan birkaç damla kan ile çok önemli bilgilere ulaşılabildiğini ifade ederek, bu sayede henüz herhangi bir belirti göstermeyen pek çok metabolik ve genetik hastalığın erken dönemde tespit edilebildiğini belirtti.

Sessiz dönemde tanı konulan hastalıklarda erken tedaviye başlanmasının, çocukların tamamen sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkan sağladığını dile getiren Göksoy, "Yeni doğan bir bebeğin topuğundan aldığımız bir kaç damla kan ile çok büyük bilgilere ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu bilgilerle sessiz dönemde herhangi bir semptomu yokken hastalığın tanısını koyup erken tedaviye başlıyoruz ve çocuklarımız tamamen sağlıklı hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu tarama testi sadece bir test değil aslında çocuklarımız için bir koruma kalkanı diyebiliriz. Tüm ailelere seslenmek istiyorum. Lütfen yeni doğan tarama programlarımızı ve topuk kanını ihmal etmeyin. Çünkü bir kaç damla kan çocuğun tüm geleceğini değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

