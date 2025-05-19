Trablus'ta Gıneyve Milislerinin Karargahı Kontrol Altına Alındı

Gıneyve Milislerinin Karargahı Hükümet Güçleri Tarafından Ele Geçirildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, hükümet güçlerinin kontrollerine geçen Gıneyve milislerinin karargahı, AA ekibi tarafından görüntülendi. Ebu Selim bölgesindeki bu karargah, İçişleri Bakanlığına bağlı polis birimleri tarafından güvence altına alındı.

Karargahın Durumu ve Alıkonulma Merkezleri

Görüntülenen karargah içerisinde terkedilmiş askeri malzemeler ve elbiseler dikkat çekti. Ayrıca, karargah içerisinde iki adet tek kişilik hücre yer alıyor. Bu hücrelerde, alıkonulan kişilere ait şahsi eşyalar, kitaplar ve Kur'an-ı Kerim de bulundu.

Ebu Selim Bölgesinde Hayat Normale Dönüyor

Tümgeneral Iyad es-Sadık el-Emin, karargahın kontrolü ile ilgili basına yaptığı açıklamada, Ebu Selim bölgesinin artık İçişleri Bakanlığı tarafından güvenliğinin sağlandığını belirtti. Emin, bölgedeki hayatın normale dönmeye başladığını, okulların açıldığını ve dükkanların faaliyete geçtiğini vurguladı.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Tümgeneral Emin, “Bölgenin güvenliğini sağlamak için, İçişleri Bakanlığına bağlı hem mobil hem de yerleşik ekipler görev yapmaktadır” dedi.

Trablus’taki Olayların Ardından

Trablus'ta, İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından çatışmalar patlak vermiştir. Hükümet, kısa süre içinde Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Ebu Selim bölgesindeki karargahı kontrol altına aldığını ilan etti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta ordu ve polis teşkilatını, devlet otoritesinin tesisine katkılarından dolayı tebrik etti. Ancak, 14 Mayıs'ta, Trablus'taki güçlü milis gruplarından biri ile hükümet güçleri arasında çatışmalar devam etti. Bu çatışmalar sırasında, Trablus’tan çıkan dumanlar gözlemlendi.

Çatışmaların Sonucu ve Ateşkes İlanı

Libya Savunma Bakanlığı, yaşanan olayların ardından, sivilleri korumak amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan etmiştir. Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin ise yaralandığını bildirmiştir.

AA ekibi, Libya’nın başkenti Trablus’ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen İstikrarı Destekleme Birimi (Gıneyve) milislerinin karargahını görüntüledi. Gıneyve milislerine ait terkedilmiş çok sayıda askeri malzeme ve elbisenin yer aldığı gözlemlenen karargahta, tek kişilik hücrelerin bulunduğu iki alıkonulma merkezi bulunuyor.

AA ekibi, Libya’nın başkenti Trablus’ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen İstikrarı Destekleme Birimi (Gıneyve) milislerinin karargahını görüntüledi. Gıneyve milislerine ait terkedilmiş çok sayıda askeri malzeme ve elbisenin yer aldığı gözlemlenen karargahta, tek kişilik hücrelerin bulunduğu iki alıkonulma merkezi bulunuyor.