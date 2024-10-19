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Trablus'ta Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

Libya'nın Trablus şehrinde düzenlenen uluslararası kitap fuarında Türkiye'den 11 yayınevi yer alıyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:23
Trablus'ta Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

Libya'da On Yıl Aradan Sonra Kitap Fuarı

Libya'nın başkenti Trablus'ta, on yılın ardından düzenlenen uluslararası kitap fuarı büyük bir heyecanla başladı. Bu önemli etkinlikte Türkiye'den toplam 11 yayınevi yer alıyor.

Fuar Detayları

Trablus Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen kitap fuarında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 19 ülkeden birçok yayınevi, eserlerini tanıtmak ve satışa sunmak için bir araya geldi.

Samir Sadi'den Açıklamalar

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Müdür Yardımcısı ve El-Alemiye Yayınevi sahibi Samir Sadi, AA muhabirine fuarın açılışına ilişkin önemli bilgiler verdi. Sadi, Trablus'ta uzun bir aradan sonra uluslararası bir kitap fuarının kapılarına açıldığını belirtti.

Sadi, “El-Alemiye, İtkan Kitap ve Akdem Yayınları olarak fuara katıldık. Bizim haricimizde Türkiye'den 10 yayınevi daha fuarda yer alıyor,” dedi.

Ziyaretçi İlgisi

Fuarın ilgi çekici bir şekilde ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Sadi, tatil günlerinde daha fazla Libyalının fuarı ziyaret ettiğini dile getirdi.

Organizasyon Eksiklikleri

Sözlerine devam eden Sadi, fuarın organizatörlerinin büyük çaba içinde olduğunu ancak Libya'da uzun bir aradan sonra düzenlenen bu fuarda bazı eksikliklerin bulunduğunu belirtti. Yayınevlerinin, kitap içeriklerine göre bir arada toplanmasının faydalı olabileceğini düşünüyor. Şu anki düzenlemenin karışık olduğunu ve bu durumu önümüzdeki yıllarda daha iyi organize hale getireceklerini umduğunu ifade etti.

Fuarın Süreçleri

Bu yıl fuar, Libya Başsavcılığı tarafından organize edildiği için "Uluslararası Başsavcılık Kitap Fuarı" adıyla anılmakta. Fuar, 25 Ekim'e kadar devam edecek.

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