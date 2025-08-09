Trabzon 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyası'na Kavuşuyor

Trabzon İstiklal Madalyası'na Kavuşuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un 101 yıl aradan sonra İstiklal Madalyası'na kavuşacağını duyurdu. Madalya, Trabzon Kayıkçı Loncası'na gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda resmen tescillendi ve yakın zamanda törenle şehirdeki yetkililere teslim edilecek.

Ecdat ve Gençlik İçin Bir Miras

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un Kurtuluş Savaşı'ndaki kritik rolünün altını çizerek, “1924 yılında Meclis kararı ile İstiklal Madalyası'na layık görülen Trabzon Kayıkçı Loncası’na bu madalya ve berat resmi olarak teslim edilememiştir. Aradan geçen 101 yıl sonra, Trabzon'umuza layık görülen İstiklal Madalyası artık hak ettiği yerde olacak.” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, konunun detayına ilişkin yapılan araştırmalar ile kararın arşivlerdeki resmi dayanaklarına ulaşıldığını belirtti. “TBMM'deki kayıtlar tek tek incelenerek kararın tüm detaylarına ulaşılmıştır. Trabzon'a teslim edilmek üzere İstiklal Madalyası ve beratı hazır. En kısa zamanda törenle bu büyük onur, resmen Trabzon'umuza tevdi edilecek.” dedi.

Bu Madalya Neden Önemli?

Karaismailoğlu, bu sürecin gelecek nesiller için ilham kaynağı olacağını vurgulayarak, “Bu madalya, Trabzon'un cesur evlatlarının şanlı mücadelesine verilmiş bir saygı duruşudur. Aynı zamanda gençlerimize, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan yapıldığını hatırlatacak önemli bir mirastır.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Milli Mücadele yıllarında Trabzon'un, silah ve insan gücünü cephelere aktaran kritik bir üs olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1924'teki Trabzon gezisinde halkın fedakarlıklarını övdüğünü kaydetti: “Trabzon, fedakarlığın adıdır.”

