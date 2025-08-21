DOLAR
Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Edildi — 101 Yıl Sonra Vefa

TBMM'nin 1924'te hak kazandırdığı İstiklal Madalyası, Meclis Şeref Holü'ndeki törenle Trabzon'a takdim edildi; Bakanlar Güler ve Uraloğlu konuştu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:40
Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Edildi — 101 Yıl Sonra Vefa

Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Edildi

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası ile onurlandırılan Trabzon için Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen törenle madalya takdim edildi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Uraloğlu, konuşmasında kadim şehir Trabzon'un Milli Mücadele'deki eşsiz fedakarlığını vurguladı. Trabzon'un tarih boyunca sadakat, cesaret ve fedakarlığın sembolü olduğunu belirten Uraloğlu, liman işçilerinin, denizcilerinin, kayıkçılarının, kadınlarının, gençlerinin ve yaşlılarının milletin umudunu taşıdığını anlattı.

Uraloğlu ayrıca Trabzon Limanı'nın sadece bir lojistik merkez olmadığını, bağımsızlık ateşinin hazırlandığı bir ocak olduğunu söyledi ve Karadeniz'in zorlu koşullarında Trabzon Kayıkçılar Loncası'nın cepheye silah, mühimmat ve erzak taşıyarak Anadolu'nun direncine katkı verdiğini ifade etti.

Uraloğlu konuşmasının önemli bölümünde şunları kaydetti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924'te Trabzon'a geldiğinde 'Trabzon fedakarlığın adıdır' diyerek bu şehre hak ettiği değeri teslim etmiştir. İşte o gün bu büyük Meclis, Trabzon Kayıkçılar Loncası'nın eşsiz hizmetlerini onurlandırmak için İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırmıştır. Bugün 101 yıl sonra TBMM Arşivleri'nde yapılan titiz çalışmalar ve Milli Savunma Bakanlığımızın onayı ile bu vefa borcu ödeniyor, yerine getiriliyor. Bu madalya, Trabzon'un gençlerine, geleceğine ve vatan sevgisini nesilden nesile taşıyan her bir Trabzonluya aittir. Bu madalya, Trabzon'un yüreğinde ve ruhunda her zaman var olacak, milletimizin birlik, dayanışma ve özgürlük kararlılığını ebediyen yansıtacaktır."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Güler, Milli Mücadele yıllarında Trabzon'un limanıyla stratejik bir üs, ikmal merkezi ve umut kapısı olduğunu söyledi. Şehir halkının o dönem de vatanına bağlılığını ve cesaretini gösterdiğini vurguladı.

Güler konuşmasında, "Trabzon, mütareke ortamının belirsizliği ile ilhak ve işgal projelerine karşı en erken sesini yükselten şehirlerimizden birisi olmuş, 'vatan elden giderse, hayatın anlamı kalmaz' diyerek, hem malını hem canını ortaya koymuştur. Öyle ki kurulan Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti paylaşım projelerine karşı çıkarak Erzurum'daki Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile vatanın birliğini muhafaza etmeye yönelik dayanışma içerisinde Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine zemin hazırlamıştır." dedi.

Güler ayrıca, "Gecikmiş ama anlamı eksilmeyen tarihi bir hakkı Trabzonumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de 'fedakarlığın adıdır' dediği bu güzide şehre madalyasını teslim etmek hem o cesareti ve vatanperverliği saygıyla yad etmek hem de bu fedakar mirasa 'unutmadık' diyerek sahip çıktığımızı ilan etmektir. Bu bilinçle bugün bizler de ecdadımızdan aldığımız ilhamla vatanımızın birliği bütünlüğü ve bekası için aynı kararlılıkla gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla yürürken savunma ve güvenlikten ekonomiye, ulaştırmadan teknolojiye kadar her alanda büyük yatırımlar yapıyor güçlü ve bağımsız bir ülke olma irademizi pekiştiriyoruz. Şanlı tarihimiz, yerli ve milli savunma sanayinden güçlü ve etkin bir Silahlı Kuvvetlere kadar attığımız her adımda bize yol göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım

Vali Aziz Yıldırım törende, Trabzon'un 101 yıl sonra İstiklal Madalyasıyla şereflendirilmesine tanıklık ettiklerini, madalyanın sadece bir şehrin değil Anadolu'nun şeref mührü olduğunu söyledi. Yıldırım, "Milli Mücadele yıllarında Trabzon, Anadolu'nun can damarı, cephelerin can yoldaşı olmuştur. Karadeniz'in en stratejik noktalarından biri olan Trabzon, cephane sevkiyatından, gönüllü asker teminine, lojistikten istihbarata kadar pek çok alanda mücadelenin kalbinde yer almıştır." dedi.

Yıldırım, İstiklal Madalyası'nın Trabzon'un vatan sevgisinin, fedakarlığının ve kahramanlığının ebedi nişanesi olarak gururla muhafaza edileceğini belirtti.

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Trabzon'a verilecek "İstiklal...

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Trabzon'a verilecek "İstiklal Madalyası" için Meclis Şeref Holünde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 4), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 4) ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım (sağ 2) da katıldı.

TBMM tarafından 1924 yılında İstiklal Madalyası'yla ödüllendirilen Trabzon'a verilecek "İstiklal...

