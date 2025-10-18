Trabzon Arsin'de Kayıp Balıkçı Mehmet Ali Gürsoy İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde kaybolduğu bildirilen 39 yaşındaki balıkçı Mehmet Ali Gürsoy için kara, deniz ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 12:01
Karadan, denizden ve havadan yoğun arama

Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 gün önce denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçı Mehmet Ali Gürsoy (39) için arama çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Ekim'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Gürsoy'u arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı helikopterinin de havadan destek verdiği kaydedildi.

Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan 89 personel katılım sağlamaktadır. Yürütülen çalışmalar kapsamında 89 personelle birlikte 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 dron, 1 YTS cihazı, 1 ROV cihazı ve 1 helikopter görev almaktadır. Kayıp vatandaşımızın bulunması için arama kurtarma çalışmaları, ilgili tüm kurumların koordinesinde kesintisiz olarak devam etmektedir.

