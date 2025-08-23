DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.728.783,28 0,93%

Trabzon Çarşıbaşı'nda Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Hikmet Kaynar (75), Burunbaşı Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu; cenazesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 09:36
Trabzon Çarşıbaşı'nda Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Trabzon Çarşıbaşı'nda emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olayın Detayları

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinin Burunbaşı Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Hikmet Kaynar (75), yakınlarının ulaşamaması üzerine ölü bulundu.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hareketsiz vaziyette bulduğu Kaynar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, ön inceleme ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 30 yılda 147,6 milyar lira kazandıracak
2
Antalya'da Hava Destekli 'Şafak-07 Huzur-4' Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı
3
Konya Çumra'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı
4
Fransa, İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Salvini'nin Macron Sözleri Nedeniyle Çağırdı
5
Sinop'ta palamut tezgahta 350 TL'ye satılıyor
6
Bahçelievler'de Kuyumcudan El Çabukluğu Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
7
Hatay Samandağ'da Otelde Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası