Trabzon Çarşıbaşı'nda emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olayın Detayları

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinin Burunbaşı Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Hikmet Kaynar (75), yakınlarının ulaşamaması üzerine ölü bulundu.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hareketsiz vaziyette bulduğu Kaynar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, ön inceleme ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.