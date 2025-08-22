DOLAR
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çaykara Taşkıran'da 21 Ağustos'ta gelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu Fuat Han öldü, R.S. ve B.S.T. yaralandı; olay dron görüntülerine yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 17:42
Trabzon Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çaykara'da Gelin Alma Töreninde Silahlı Saldırı: Dron Kayıtları Ortaya Çıktı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Taşkıran Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta düzenlenen gelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay anına ait görüntüler dron kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Detayları ve Görüntüler

Kayıtlarda, gelinin evden çıkmasının ardından Y.E.B. ve M.B. tarafından silahla ateş edildiği, daha sonra zanlılardan birinin diğerinden tabancayı alarak bölgeden koşarak uzaklaştığı görülüyor. Silahla açılan atışlar sonucunda Fuat Han (43) ile R.S. ve B.S.T. yaralandı.

Yaralanma, Ölüm ve Adli Süreç

Kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen Fuat Han kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Han'ın cenazesi Erzurum'da defnedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru Y.E.B. ile M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayın soruşturması devam ediyor; dron görüntüleri, olayın gelişimine ilişkin önemli deliller arasında yer alıyor.

