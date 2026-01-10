Trabzon'da 10 Ocak: Gazetecilere İndirim Müjdesi

Trabzon'da 10 Ocak etkinliklerinde yerel basının önemi vurgulandı; Büyükşehir gazetecilere belediye tesislerinde indirim sözü verdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:13
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Trabzon'da iki ayrı program düzenlendi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmanın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından EYOF Tesisleri'nde bir program organize edildi.

Her iki etkinlikte de basın emekçilerinin mesleki sorumluluğu, kamuoyuna katkısı ve yerel basının kent yaşamındaki yeri öne çıktı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, cemiyetteki buluşmada yaptığı konuşmada gazeteciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Küçük, "Gazetecilik, sadece haber üretmek değil; kamunun vicdanı olabilmektir. Meslektaşlarımız her şartta, çoğu zaman görünmeyen büyük bir emekle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için çalışıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Başkan Ahmet Metin Genç: "Zor ama kutsal bir meslek"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise EYOF Tesisleri'nde düzenlenen programda gazetecilere hitap etti. Genç, basın mesleğinin kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına büyük emek, dikkat ve etik hassasiyet gerektirdiğini belirtti.

Genç, "Bu iş sadece bir haberi almak, taşımak değil ciddi manada bir sorumluluk. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için büyük bir emek, dikkat ve etik hassasiyet gerektiriyor. Zor bir iştir ama aynı zamanda kutsal bir iştir. Çünkü yapılan her haber, atılan her başlık, toplumun algısını, gündemini ve hatta kararlarını etkileyebiliyor. Trabzon basını, şehrimizin gelişimi, sorunlarının çözümü ve kamu yararının korunması adına çok kıymetli bir görev yapıyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak basını sadece izleyen değil, aynı zamanda yol arkadaşımız olarak görüyoruz. Eleştiri, öneri ve uyarıları bu şehrin daha iyi yönetilmesi için bir fırsat olarak değerlendiriyoru" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere tesislerden indirim müjdesi

Başkan Genç, ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesislerde basın mensuplarına indirim uygulanacağını açıkladı. Genç, "Bu tesislerimiz gazetecilerimize indirimli şekilde hizmet verecek. Bu, emeğin sembolik de olsa bir karşılığıdır" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

