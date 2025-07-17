Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi Açıldı

Trabzon'da 15 Temmuz Anma Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi", sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hakkari'de 1998 yılında mayına basması sonucu gazi olan Adanalı Suat Akgül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesinin katkılarıyla ilk kişisel sergisini gerçekleştirdi.

Açılışta Çarpıcı Konuşmalar

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ihanet günü ve karanlıklar dolu bir gece olduğunu belirtti. Yılmaz, "Milletimiz, tanka, topa ve uçağa karşı vücudunu siper ederek demokrasiye ve milli mücadeleye sahip çıkmıştır. Eğer bunu unutmamalıyız ve gelecek nesillere de bunu anlatmalıyız.” dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi zor şartlarda kurduğunu hatırlatan Yılmaz, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek, 15 Temmuz'un bu bağlamda önemli bir simge haline geldiğini vurguladı.

Şehit ve Gazilerin Önemi Vurgulandı

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, şehit ve gazilerin önemine dikkat çekerek, 15 Temmuz'da yaşanan kahramanlıkların altını çizdi. Ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, 15 Temmuz'un birlik ve beraberliğin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

Filografi Sanatıyla Buluşma

Gazi Akgül, sergide 52 eserinin yer aldığını belirterek, Ankara'da rehabilitasyon merkezinde öğrendiği filografi sanatını 6 yıldır sürdürdüğünü dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergideki eserleri inceledi. Açılışa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hakkari'de mayına basması sonucu 1998'de gazi olan Adanalı Suat Akgül (fotoğrafta) Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesinin katkılarıyla ilk kişisel sergisini Trabzon'da açtı. Akgül, sergi hakkında bilgi verdi.

Trabzon'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Filografi Sanatı Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hakkari'de mayına basması sonucu 1998'de gazi olan Adanalı Suat Akgül (fotoğrafta) Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesinin katkılarıyla ilk kişisel sergisini Trabzon'da açtı. Akgül, sergi hakkında bilgi verdi.