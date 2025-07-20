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Trabzon'da 32. Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği Coşkusu

Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen 32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 15:52
Trabzon'da 32. Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği Coşkusu

Trabzon'da 32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği Yapıldı

Trabzon, 32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği ile coştu. Düzköy Belediyesi ile Çalköy Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim, Kültür ve Turizm Derneği tarafından organize edilen şenlik, Hırsafa Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Önemli Mesaj

Şenliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu tür etkinliklerin toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğine dikkat çekti. Genç, "Şenlikler sayesinde geçmişimizi yad ediyor ve Karadeniz kültürünü gelecek nesillere aktarıyoruz" şeklinde konuştu.

Yoğun Katılım ve Eğlence

Hava koşullarına rağmen, sis ve yağmur altında gerçekleştirilen etkinlik, bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, horon tekerleklerinin etrafında bir araya gelerek, geleneksel danslarıyla bu güzel anın tadını çıkardılar.

Canlı Müzik Performansları

Şenlikte, Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları da sahne aldı ve katılımcılara unutulmaz müzik ziyafeti sundu. Herkes, hem eğlendi hem de kültürel değerleri bir arada yaşadı.

Trabzon'da "32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği" gerçekleştirildi. Şenliğe Büyükşehir...

Trabzon'da "32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği" gerçekleştirildi. Şenliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (ortada) DE katıldı.

Trabzon'da "32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği" gerçekleştirildi. Şenliğe Büyükşehir...

Trabzon'da "32. Geleneksel Çalköy Hırsafa Yayla Şenliği" gerçekleştirildi. Şenliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (ortada) DE katıldı.

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