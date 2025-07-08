Trabzon'da Ambulans Helikopter, Yaylada Ayağı Kırılan Hastayı Kurtardı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, Beypınarı Yaylası'nda düşmesi sonucu ayağında açık kırık oluşan 60 yaşındaki bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye taşındı.

Yakınlarının haber vermesinin ardından, engebeli arazi ve zorlu yol şartları nedeniyle bölgeye helikopter ambulans yönlendirildi. Trabzon merkeze 70 kilometre mesafede bulunan yaylaya, 15 dakika içinde ulaşan ambulans helikopter, yaralıya hızlıca ulaştı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Hızırbey Heliport alanına transfer edildi. Burada bekleyen ambulansla, Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen hasta, tedaviye alındı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, yaylada düşmesi sonucu ayağında açık kırık oluşan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, yaylada düşmesi sonucu ayağında açık kırık oluşan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.