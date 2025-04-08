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Trabzon'da Bağ Evinden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Yomra ilçesinde bağ evinin bahçesinde düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:18
Trabzon'da Bağ Evinden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Korkunç Kaza: Yükseklikten Düşme Sonucu Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Yomra ilçesinde trajik bir olay meydana geldi. Kaşüstü Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde çalışırken, 8 metre yükseklikten aşağıya düşen Hacı Osman Yıldırım hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Yıldırım'ı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, Yıldırım kurtarılamadı.

Öte yandan, Hacı Osman Yıldırım’ın Ortahisar Belediyesinde nikah memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Bu acı olay, çevresinde ve çalışma arkadaşları arasında derin bir üzüntüye sebep oldu.

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