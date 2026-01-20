Trabzon'da Başkan Cahit Erdem'in Karga ile Gülümseten Diyaloğu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, Belediye Başkanı Cahit Erdem'in bir karga ile kurduğu ilginç diyalog kameralara yansıdı. Günlük programı sırasında kaydedilen görüntüler, doğal yaşamla iç içe geçen samimi anları gözler önüne serdi.

Görüntülerde neler yaşandı?

Videoda Başkan Erdem, pencere önünde duran kargayı fark ederek "Gel gel, üşüdün mü?" diye sesleniyor. Karga çağrıya karşılık verip pencereden içeri giriyor ve masanın üzerine konuyor.

Masaya çıkan karga, masadaki kağıtları koparmaya çalışırken Başkan Erdem esprili bir dille "Bunları bırak oğlum" diyerek uyarıda bulunuyor. Karga bir süre sonra hareketlerini durduruyor ve Erdem'in verdiği ekmeği yiyor.

Olayın sonunda karga pencereye yönelerek bulunduğu odadan uçarak ayrılıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü ve izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

