Trabzon'da Başkan Cahit Erdem'in Karga ile Gülümseten Diyaloğu

Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem'in karga ile kurduğu samimi ve esprili diyalog kamerada; karga içeri girip masaya çıktı, ekmek aldıktan sonra uçtu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:35
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, Belediye Başkanı Cahit Erdem'in bir karga ile kurduğu ilginç diyalog kameralara yansıdı. Günlük programı sırasında kaydedilen görüntüler, doğal yaşamla iç içe geçen samimi anları gözler önüne serdi.

Görüntülerde neler yaşandı?

Videoda Başkan Erdem, pencere önünde duran kargayı fark ederek "Gel gel, üşüdün mü?" diye sesleniyor. Karga çağrıya karşılık verip pencereden içeri giriyor ve masanın üzerine konuyor.

Masaya çıkan karga, masadaki kağıtları koparmaya çalışırken Başkan Erdem esprili bir dille "Bunları bırak oğlum" diyerek uyarıda bulunuyor. Karga bir süre sonra hareketlerini durduruyor ve Erdem'in verdiği ekmeği yiyor.

Olayın sonunda karga pencereye yönelerek bulunduğu odadan uçarak ayrılıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü ve izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

