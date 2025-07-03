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Trabzon'da Bozuk Yollar Yapay Zeka İle Tespit Edilecek

Trabzon'da bozuk yollar yapay zeka ile tespit edilip onarılacak, Büyükşehir Belediyesi ve HAVELSAN işbirliği ile yeni bir sistem hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:53
Trabzon'da Bozuk Yollar Yapay Zeka İle Tespit Edilecek

Trabzon'da Yapay Zeka Destekli Yol Tespit Projesi Başlatıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yol sorunlarının hızlıca giderilmesi amacıyla HAVELSAN ile işbirliği yaparak "Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Yapay Zeka Tabanlı Analitik İşlemler Projesi"ni hayata geçirdi.

Projenin Detayları

Belediyeden yapılan açıklamada, HAVELSAN ile gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi filosundaki 174 otobüse mobil IP kameralar yerleştirildiği belirtildi. Bu sistem sayesinde yollardaki sorunların hızla tespit edilerek gerektiğinde hızlı müdahale edileceği ifade edildi.

Otobüslerin dışına yerleştirilen mobil IP kameralar, güzergah üzerindeki bozuklukları yapay zeka ile tespit ediyor ve bu veriler Analitik Platform Yazılımı'na aktarılıyor. Burada analiz edilen görüntüler, ilgili birimler ile paylaşılarak gerekli müdahalelerin hızlıca gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Hizmet Kalitesinin Artırılması Hedefleniyor

Açıklamada, "Vatandaşlarımıza hızlı hizmet sunabilmek için çağın teknolojisinden yararlanıyoruz. Bu yeni sistemimizle yollarda oluşan bozuklukları otobüslerimizin kameralarından tespit ediyoruz. Amacımız; daha hızlı, güvenli ve konforlu hizmet verme hedefiyle hizmet kalitemizi artırmaktır," ifadelerine yer verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve HAVELSAN işbirliğiyle yollardaki sorunların hızlıca giderilmesi...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve HAVELSAN işbirliğiyle yollardaki sorunların hızlıca giderilmesi amacıyla "Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Yapay Zeka Tabanlı Analitik İşlemler Projesi" hayata geçirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve HAVELSAN işbirliğiyle yollardaki sorunların hızlıca giderilmesi...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve HAVELSAN işbirliğiyle yollardaki sorunların hızlıca giderilmesi amacıyla "Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Yapay Zeka Tabanlı Analitik İşlemler Projesi" hayata geçirildi.

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