Trabzon'da Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşümünün Temeli Atıldı

Trabzon'un Çağlayan Mahallesi için planlanan Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene siyasi ve yerel yetkililer katıldı, proje iki etap halinde uygulanacak.

Törende yapılan açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, törende Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Zeybek, kentsel dönüşümdeki temel yaklaşımlarını, yapıları bütün afet risklerine karşı güvenli hale getirerek dirençli şehirler kurmak olarak açıkladı.

Zeybek, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve ekibinin daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir Çağlayan için çalıştığını belirterek, 'Çünkü biliyoruz ki dirençli kentler kurmak bir tercih değil, zorunluluktur. CHP olarak Türkiye'nin dört bir yanında halkın can güvenliğini önceleyen, yaşam kalitesini yükselten projeleri hayata geçiriyoruz.' dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise ilçedeki yapı stokunun eski olduğuna dikkati çekerek, 'Şehrimizdeki eski yapı stoklarını yenilememiz ve dirençli kentler oluşturmamız lazım.' ifadelerini kullandı.

Proje detayları ve ilk etap

Konuşmaların ardından dua edildi ve projenin 1. etap 1. kısmında çalışmalara başlandı. Bu kısımda 5 blok üzerine inşa edilecek 186 konut ve 22 dükkan için temel atıldı.

Projede birinci etap toplamda 12 blok, 418 daire ve 44 dükkân olarak planlanıyor. Ayrıca, proje öncesinde riskli yapı sınıfına giren 14 blok ve 66 bağımsız bölüm yıkılmıştı.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla Çağlayan Mahallesi'nde hem yaşam kalitesinin artacağını hem de bölgenin deprem ve diğer afetlere karşı daha dirençli hale geleceğini vurguladı.

