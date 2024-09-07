Trabzon'da Çal Mağarası'ndaki Turistler Kurtarıldı

Trabzon'da Yağışların Etkisi

Trabzon'un Düzköy ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, turizm merkezi Çal Mağarası'nda bazı turistlerin mahsur kalmasına yol açtı. Deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte yer alan mağarada, şelale ve derenin debisinin yükselmesi sonucu suların taşmasıyla yol ulaşıma kapandı.

Kurtarma Operasyonu

Olay yerine AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Düzköy Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Mahsur kalan turistler, güvenli bir alana tahliye edildi. Elde edilen bilgilere göre, turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik Önlemleri ve Yapılan Açıklamalar

Jandarma ekipleri, mağara çevresinde güvenlik önlemleri alırken, mahsur kalan turistlere yönelik yapılan kurtarma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Olay yerinde bulunarak durumu takip eden Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, 45 turistin kurtarıldığını belirtti. Çelenk, "Hepsini evlerine gönderdik. İtfaiyemiz, AFAD'ımız ve jandarmamız ile birlikte cansiparane bir şekilde çalışmayı tamamladık." dedi.

Yağışların Devamı

Ayrıca, Başkan Çelenk, AFAD ekiplerinin mağara içerisinde son bir yoklama yaptığını ve bölgede tekrar yağmurun etkili olduğunu dile getirerek, "İnşallah sel olmadan, afet olmadan bu yağmuru da atlatmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Çal Mağarası'nda mahsur kalan turistler tahliye edildi. Yağış sebebiyle bölgedeki şelale taştı yollarda su birikintileri oluştu.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Çal Mağarası'nda mahsur kalan turistler tahliye edildi. Yağış sebebiyle bölgedeki şelale taştı yollarda su birikintileri oluştu.