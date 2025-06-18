Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi: 9 Yaralı

Trabzon'da Feci Kaza: Çay Yüklü Kamyon Devrildi

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çay yüklü bir kamyon devrildi. Faruk Bayoğlu yönetimindeki 61 ACG 939 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düşerek kaza yaptı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda kamyon sürücüsü ile birlikte kasada bulunan 8 işçi yaralandı.

Yaralılar, hemen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonun devrildiği kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonun devrildiği kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.