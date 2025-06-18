DOLAR
39,51 -0,1%
EURO
45,45 -0,05%
ALTIN
4.308,29 -0,22%
BITCOIN
4.130.643,84 -0,16%

Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi: 9 Yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 18:19
Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi: 9 Yaralı

Trabzon'da Feci Kaza: Çay Yüklü Kamyon Devrildi

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çay yüklü bir kamyon devrildi. Faruk Bayoğlu yönetimindeki 61 ACG 939 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düşerek kaza yaptı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda kamyon sürücüsü ile birlikte kasada bulunan 8 işçi yaralandı.

Yaralılar, hemen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonun devrildiği kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına...

Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonun devrildiği kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonun devrildiği kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına...

Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonun devrildiği kazada yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Çay Yüklü Kamyon Devrildi: 9 Yaralı
2
Bursa İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Söndürüldü
3
İYİ Parti ve DEVA Partisi Liderlerinden Kritik Görüşme
4
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
5
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı, Sürücü Gözaltında
6
Trabzon'da Gazze'ye Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi
7
Dünyaca Ünlü Lüks Yat 'Lady Moura' Marmaris Limanı'na Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı