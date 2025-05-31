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Trabzon'da Derenin Sularına Kapılan 9 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Vali Yıldırım'dan aileye taziye ziyareti.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 23:04
Trabzon'da Derenin Sularına Kapılan 9 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Faisal Ramzi Alshaikh'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce, dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ailesiyle birlikte Uzungöl'de gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşen çocuğun bulunması için yoğun bir arama çalışması gerçekleştirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumların ekipleri, dere yatağı ve göldeki arama çalışmalarına gönüllülerin de desteğiyle devam etti. Çocuğun cenazesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri tarafından, dereye düştüğü noktadan yaklaşık 2,2 kilometre aşağıda bulundu.

Olayla İlgili Gelişmeler

Sudan çıkartılan cenaze, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Faisal Ramzi Alshaikh'nin cenazesi, akıntıya kapıldığı yerden 2.200 metre aşağıda bulundu. Olayla ilgili gerekli hukuki süreç de başlatılmıştır.

Vali Yıldırım'dan Taziye Ziyareti

Vali Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Açıklamada, "Evladını kaybeden aileye sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. Vali Yıldırım, çocuğun babası Abdülgani Ramzi Alshaikh'e baş sağlığı dileyerek, kaybolma sürecinin her aşamasında devletin yanlarında olduğunu vurguladı.

Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta Suudi Arabistan'dan Trabzon'a tatil için gelmişti. Bu acı olay, yerel halkı ve aileyi derinden etkiledi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız...

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız...

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.

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