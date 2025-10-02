Trabzon'da "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü yakalandı
Trabzon'un Yomra ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, M.A. idaresindeki araç, dur ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarptı ve olay yerinden uzaklaştı.
Olayın Detayları
İlçe girişinde trafik uygulaması yapan Yomra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın kullandığı aracı durdurmak istedi. Uyarıya uymayan sürücü, görevli bir polis memuruna çarparak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yakalanma ve Emniyetteki İşlemler
Olayın ardından kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu Gürsel Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.