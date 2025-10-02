Trabzon'da 'dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü yakalandı

Trabzon Yomra'da 'dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü, takip sonucu Gürsel Mahallesi'nde yakalandı; yaralanan polis hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:24
Trabzon'da 'dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü yakalandı

Trabzon'da "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü yakalandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, M.A. idaresindeki araç, dur ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarptı ve olay yerinden uzaklaştı.

Olayın Detayları

İlçe girişinde trafik uygulaması yapan Yomra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın kullandığı aracı durdurmak istedi. Uyarıya uymayan sürücü, görevli bir polis memuruna çarparak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki bir hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yakalanma ve Emniyetteki İşlemler

Olayın ardından kaçan sürücü, ekiplerin takibi sonucu Gürsel Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

