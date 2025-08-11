DOLAR
Trabzon'da Emir Yuşa Atıcı'nın Yıldönümünde Yorgun Mermiler Protesto Edildi

Trabzon'da, yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın yıldönümünde düzenlenen etkinlikte, bu olayların önlenmesi için çağrıda bulunuldu.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 13:06
Trabzon'da Emir Yuşa Atıcı'nın Yıldönümünde Yorgun Mermiler Protesto Edildi

Trabzon'da Yorgun Mermi İle Hayatını Kaybeden Emir Yuşa Atıcı Anıldı

Trabzon'da, 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Vefatının yıldönümünde, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen basın açıklaması ile anıldı. Etkinliğe, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, aile yakınları ve avukatlar katıldı.

Trabzon Barosu Başkan Yardımcısı Tayfun Tuna, 4 yıl önce yaşanan bu trajik olayın bir daha yaşanmaması için seslerini yükseltmek üzere toplandıklarını ifade etti. Tuna, havaya sıkılan kurşunların, hedef gözetmeden masum bir çocuğun yaşamına mal olduğunu vurgulayarak, "Bu, annesinden, babasından ve sevdiklerinden koparılmış bir hayat" dedi.

Yorgun mermilerin bir kaza değil, öngörülebilir bir cinayet olduğunu belirten Tuna, "Havaya ateş açmanın bir kutlama biçimi olmadığını, burada ölüm riski taşıyan bir sorumsuzluk söz konusu" diye konuştu. Ayrıca, toplumda bu konuda bir bilinçlendirme kampanyası başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Baba Mustafa Atıcı ise yaşadığı acının kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin olduğunu belirtti. Oğlu için adalet arayışında olduklarını dile getiren Atıcı, "Bu topraklar yorgun mermi nedeniyle 3 evlat verdi. Neden hala tedbir alınmıyor?" diyerek yetkililere seslendi.

Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, Atıcı, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Oğlunun katilinin bulunana kadar bu şehirde yaşamak istemediğini ifade etti. Sonuç olarak, bu tür trajedilerin önlenmesi için toplumun bilgilendirilmesi ve yasaların daha caydırıcı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Trabzon'da, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) vefatının yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Baba Mustafa Atıcı, konuşma yaptı.

