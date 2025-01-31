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Trabzon'da Evde Yangın: 1 Ölü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evde çıkan yangında 78 yaşındaki Osman Zeki Cora hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:48
Trabzon'da Evde Yangın: 1 Ölü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde trajik yangın

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde yer alan tek katlı bir evde çıkan yangında Osman Zeki Cora (78) hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının ardından, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangın sonrası evde yapılan incelemede Cora'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cora'nın cenazesi, Beşikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye...

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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