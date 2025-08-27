Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar İskenderpaşa Camisi önünde toplanarak, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Furkan Lemahmutoğlu, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren çocukların insanlığın ortak vicdanı olduğunu belirtti. Lemahmutoğlu, İsrail'in 25 Ağustos'ta Han Yunus'taki Nasır Hastanesi acil servis binasına saldırısında 5'i gazeteci 20 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Lemahmutoğlu, gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili olarak şunları söyledi: "Gazeteciler susturulursa, gerçeği kim haykıracak? Gazeteciler öldürülürse, bizleri kim bilgilendirecek, hakikati dünyaya kim ulaştıracaktır? Gazetecilere yönelen saldırılar, sadece bireyleri değil, bütün insanlığın haber alma hakkını hedef almaktadır."

Kendisi, hastanenin vurulmasının ve yardıma giden ekiplerle sivillerin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu vurgulayarak şu olaylara dikkat çekti: "13 Temmuz 2024'te El-Mevasi'de 90 sivil öldürüldü. 18 Ekim 2023'te Cibaliye'de yaralı bir çocuğa yardım etmek isteyen kalabalık ikinci saldırıyla vuruldu, onlarca insan katledildi. 23 Mart 2025'te Refah'ta, aralarında BM çalışanlarının da bulunduğu 15 yardım görevlisi öldürüldü. Gazze'nin her sokağı, her hastanesi, her kampı kanla ve enkazla doludur. Çocuklar gözlerimizin önünde ölmekte, anneler evlatlarının cansız bedenlerine sarılmakta, sağlık görevlileri canlarını ortaya koyarak görev yapmaya çalışırken öldürülmektedir."

Program kapsamında Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehitler için dualar edildi.

